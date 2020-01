Actualidade

A Proteção Civil de Santarém decidiu hoje evacuar um prédio por precaução, tendo sido retirados 14 dos 19 moradores, devido à queda de elementos estruturais e à existência de fissuras no edifício.

José Guilherme, comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém e coordenador da Proteção Civil municipal, disse à Lusa que na sexta-feira será feita uma avaliação técnica por uma equipa da Comissão Técnica de Vistorias do município, que inclui engenheiros, arquitetos e geólogos, para determinar se os residentes podem ou não regressar ao edifício.

Segundo o comandante, a situação tem origem em obras não licenciadas realizadas por um dos moradores nuns anexos, que incluíram a construção de uma piscina, numa intervenção com escavações em zona de barreira, mexendo com elementos estruturais do edifício.