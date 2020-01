Actualidade

O presidente da Câmara do Porto lamentou hoje a "descortesia" de Ferro Rodrigues e comunicou que não conta com "a presença ou colaboração" daquele órgão no "excelente programa" de comemorações da Revolução Liberal de 1820, já fechado e apresentado.

"Não posso deixar de lhe comunicar que, quanto às presentes comemorações, não contamos com a presença ou colaboração da Assembleia da República [AR], por se encontrar fechado o nosso excelente programa, ontem [terça-feira] apresentado", escreve Rui Moreira numa carta hoje enviada ao presidente da Assembleia da República.

Na mesma carta, o autarca do Porto diz porém estar disponível para "de futuro", analisar os pedidos de apoio que venham a ser formalizados para realizações da AR no Porto.