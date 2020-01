Actualidade

O Governo da Madeira vai adquirir a totalidade do capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, responsável pela gestão do Centro Internacional de Negócios, e posteriormente abrir concurso para concessão ao setor privado, indicou hoje o chefe do executivo.

"O modelo será sempre capital público e concessão da exploração, obviamente com benefícios para o governo e para a região", disse Miguel Albuquerque, vincando que serão cumpridas as "regras de transparência".

O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita às instalações da empresa madeirense Insular de Moinhos, na Zona Franca da Madeira, no concelho de Machico, zona leste da ilha.