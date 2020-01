Trump

A Câmara de Representantes dos EUA aprovou hoje o envio para o Senado de dois artigos para a destituição do Presidente norte-americano, designando também a equipa de promotores que acusará Donald Trump no julgamento político.

A votação seguiu as linhas partidárias, com a maioria democrata a aprovar a resolução contra os votos republicanos, que se opuseram ao prolongamento do processo de 'impeachment' no Senado.

Com 228 votos a favor e 193 contra, a Câmara de Representantes enviou para julgamento político no Senado os dois artigos para a destituição, acusando Donald Trump de abuso de poder e de obstrução ao Congresso.