OE2020

(CORREÇÃO) Lisboa, 15 jan 2020 (Lusa) - O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que a negociação está sempre aberta quando questionado sobre os aumentos dos salários dos trabalhadores da administração pública, cuja proposta do Orçamento do Estado prevê uma atualização de 0,3%.

"Obviamente a negociação está sempre aberta e ao longo de todos os meses dos anos da anterior legislatura houve negociação sobre variadíssimas matérias", disse Centeno em resposta aos jornalistas, à margem da conferência em Lisboa da Ordem dos Economistas sobre o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020).

Centeno vincou, contudo, que a proposta prevê que as remunerações dos funcionários públicos cresçam acima dessa atualização, referindo que a proposta orçamental prevê que a despesa com pessoal cresça 3,6% e o salário médio aumente 3,2% (decorrente sobretudo do pagamento integral das progressões e revisões das carreiras).