Actualidade

O futebolista uruguaio Sebastián Coates, que atua no Sporting desde a época de 2015/16, renovou contrato com os 'leões' até 2023, com mais um ano de opção, anunciou hoje o clube 'verde e branco'.

"Estou feliz. Tanto eu como a minha família estamos muito bem em Portugal e no Sporting. Ver que o clube continua a confiar em mim deixa-me muito feliz. Espero poder retribuir essa confiança", salientou o futebolista de 29 anos ao Jornal Sporting, segundo se lê no 'site' do emblema lisboeta.

A assinatura do novo vínculo do internacional uruguaio decorreu hoje com a presença de Frederico Varandas, presidente do Sporting.