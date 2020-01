Guiné-Bissau/Eleições

Vários dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), partido que suportou a candidatura de Umaro Sissoco Embaló à presidência da Guiné-Bissau, exortaram hoje Domingos Simões Pereira para "acabar com manobras" e reconhecer a sua derrota.

"Exortamos aqui o engenheiro Domingos Simões Pereira a fazer uma demonstração de humildade democrática e parar com as manobras. O jogo acabou. Ele que reconheça a sua derrota nas urnas", afirmou Braima Camará, sublinhando que o seu partido "está atento a quaisquer manobras" no sentido de tentar alterar a vontade popular.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), de Domingos Simões Pereira, entregou hoje, no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, mais um recurso de contencioso eleitoral, relativo aos resultados da segunda volta das presidenciais, realizadas a 29 de dezembro.