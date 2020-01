Actualidade

A Câmara de Torres Vedras aprovou hoje o acordo a estabelecer com o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) para a melhoria dos serviços hospitalares na cidade, incluindo a manutenção da urgência pediátrica.

O acordo, que foi lido na reunião pública, tem em vista a "implementação de soluções duradouras de correção, melhoria e diferenciação da prestação de serviços de saúde, na unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste, e formas de as concretizar".

Ao CHO compete "assegurar as valências e respostas existentes, pugnar pelo cumprimento do compromisso assumido pela tutela de abrir quatro postos de trabalho para recrutamento de médicos especialistas em Pediatria ao longo da legislatura e de criar, na unidade de Torres Vedras, o serviço de internamento pediátrico".