A creche e escola de Música que funcionam no edifício evacuado hoje em Mirandela, no distrito de Bragança, retomam na quinta-feira a atividade normal depois de repostas as condições de segurança, informou hoje a Câmara Municipal.

O vereador da Educação, Orlando Pires, adiantou à Lusa que, depois de arejado o espaço e retiradas as três botijas de gás que estiveram na origem do problema na manhã de hoje, as entidades competentes validaram ao final da tarde que estão reunidas as condições necessárias para o uso das instalações.

Trata-se do antigo edifício onde esteve instalado o Instituto Jean Piaget, que é propriedade da Câmara Municipal, e onde funcionam atualmente a creche Nuclisol com 40 crianças e a escola de Música Esproarte.