PR/Moçambique

O Presidente português vai passar a quinta-feira na cidade da Beira, na região moçambicana mais afetada pelos ciclones de 2019, classificando a visita com "um ponto crucial" na sua viagem a Moçambique.

"Tinha de ser um ponto crucial nesta presença em Moçambique", referiu hoje aos jornalistas.

O Presidente português encontra-se no país lusófono desde segunda-feira e regressa a Lisboa no sábado, com um programa centrado na tomada de posse de Filipe Nyusi, Presidente moçambicano, para um segundo mandato, cerimónia realizada hoje.