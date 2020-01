OE2020

Os professores contestaram hoje a opinião do ministro segundo a qual o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) é o melhor dos últimos anos para o ensino superior, lembrando que a dotação prevista é semelhante à de 2002.

"O valor efetivo de transferências do Estado para as instituições de ensino superior equivale a verbas de 2002, ou seja, de há 18 anos, quando o número de alunos era muito inferior ao atual", alertou o presidente do SNESup (Sindicato Nacional do Ensino Superior), Gonçalo Velho, em declarações à Lusa.

Gonçalo Velho criticou as declarações do ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, que classificou a proposta de OE2020 como o "melhor orçamento dos últimos anos" durante a discussão na especialidade do documento nas comissões conjuntas de Finanças e Ensino Superior. As declarações levaram alguns deputados a questionar "em que mundo é que vive o senhor ministro?".