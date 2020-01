Actualidade

A Câmara de Valongo denunciou hoje o despejo ilegal de resíduos no Fojo das Pombas, na Serra de Santa Justa, naquele concelho, nomeadamente óleos e pneus, o que indicia provirem da reparação de automóveis.

Em comunicado, a autarquia do distrito do Porto disse ter encaminhado a situação denunciada por um munícipe para a Brigada de Proteção Ambiental da PSP (BriPA), que registou a ocorrência.

O município começou, entretanto, "a retirada dos resíduos" e a fazer a "descontaminação do local", alertando a população para "o eventual risco de contaminação das águas que abastecem o lavadouro e fontanário do lugar da Ilha, decorrentes do óleo derramado".