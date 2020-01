Actualidade

O Brasil inaugurou na quarta-feira a Estação Antártida Comandante Ferraz, que havia sido destruída por um incêndio em 2012, com a presença de várias figuras de Estado, como o vice-Presidente e três ministros.

Localizada na lha do Rei George, na Antártida, a base tem as suas operações e logística asseguradas pela Marinha brasileira, com a apoio da Aeronáutica, tendo contado com um investimento de 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros), segundo a imprensa local.

"A ocasião é de júbilo, reconhecimento e homenagem. As novas instalações representam o avanço da presença do Brasil neste continente e um avanço qualitativo expresso no compromisso do Governo federal com o desenvolvimento das atividades científicas ligadas às questões climáticas e ambientais", disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no discurso de inauguração.