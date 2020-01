Actualidade

Um grupo industrial finlandês anunciou na quarta-feira que vai converter uma central em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, para utilizar apenas gás natural, aumentando a produção elétrica e reduzindo as emissões poluentes.

Num comunicado, o Wartsila Corp diz que a substituição dos atuais cinco geradores, que utilizam gás natural e combustível, por novos geradores alimentados exclusivamente a gás natural, deverá estar concluída na primeira metade de 2021.

A transformação da central termoelétrica Cristiano Rocha vai aumentar a produção de 85 megawatts para 92 megawatts, reduzir os custos operacionais e diminuir em 10% o impacto ambiental, diz a empresa finlandesa.