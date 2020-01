Actualidade

A imprensa oficial chinesa saudou hoje a assinatura de um acordo parcial com os Estados Unidos, para pôr fim à guerra comercial, mas alertou que continuam a existir incertezas nas relações entre os dois países.

A agência noticiosa oficial Xinhua celebra o acordo alcançado após uma "dura luta".

"Isto significa que as duas maiores economias do mundo estão agora a tentar encontrar uma maneira mais razoável de resolver as suas diferenças", apontou.