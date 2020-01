Vistos 'gold'

O investimento captado através do instrumento dos vistos 'gold' caiu 11,4% em 2019, face ao ano anterior, para 742 milhões de euros, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em 2019, o investimento total proveniente de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) atingiu os 742.455.053,29 euros, o que representa um decréscimo homólogo de 11,4%, segundo contas feitas pela Lusa.

Durante o ano passado foram concedidos 1.245 vistos 'gold', dos quais 1.160 ARI (660,7 milhões de euros) mediante o critério de aquisição de bens imóveis.