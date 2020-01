Vistos 'gold'

O investimento chinês captado por via dos vistos 'gold' recuou 19% no ano passado, face a 2018, para 219,7 milhões de euros, de acordo com dados pedidos pela Lusa ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em 2019, foram concedidas 394 Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) a cidadãos da China, o que totalizou 219,7 milhões de euros.

Tal representa um decréscimo de 19% face aos 271,6 milhões de euros de investimento oriundo de Pequim registados em 2018, o que correspondeu à atribuição de 485 vistos 'gold'.