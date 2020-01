Hong Kong

Hong Kong recebeu em 2019 perto de 60 milhões de visitantes, uma queda de 14% em relação ao ano anterior justificada pelos protestos antigovernamentais que começaram em junho, anunciaram na quarta-feira as autoridades locais.

A estatística foi dada a conhecer no mesmo dia em que o Governo de Carrie Lam anunciou o cancelamento do fogo-de-artifício previsto para o segundo dia do Ano Novo Lunar, a 26 de janeiro, por razões de segurança.

De acordo com os Serviços de Turismo, 55,9 milhões de pessoas visitaram Hong Kong em 2019, contra 65,15 milhões no ano anterior, sobretudo devido à queda de 14,2% do número de visitantes da China.