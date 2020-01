Actualidade

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) vão fazer um estudo sobre o radão, para elaborarem "um mapa nacional de risco" deste gás, estabelecendo "medidas de proteção da saúde das populações", foi hoje anunciado.

Uma equipa de investigadores do Laboratório de Radioatividade Natural (LRN) da UC vai "realizar um estudo sobre o gás radão, tendo em vista a elaboração de um mapa nacional de risco, que permita estabelecer um plano de medidas de proteção da saúde das populações", afirma a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"A elaboração do Plano Nacional do Radão é uma obrigação legal da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)", prevista no âmbito do decreto-lei 108/2018, recorda a UC.