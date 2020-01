Actualidade

A diversificação de mercados e digitalização, reforço da acessibilidade aérea e mobilidade interna e alargamento dos benefícios do turismo a todo o território são os objetivos centrais apontados pelo Conselho Estratégico para a Promoção Turística Externa (CEPT) para 2020.

Reunido esta semana no Ministério da Economia sob presidência do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o CEPT considerou que "o esforço promocional em 2020 deverá ser alargado a novos mercados como Japão, Coreia, Índia (onde o Turismo de Portugal, I.P. se prepara para abrir uma delegação), Austrália e Sudoeste asiático".

"Também a segmentação da promoção será alvo de particular atenção, o que se refletirá no desenvolvimento de campanhas específicas para alguns mercados e produtos", sustenta o ministério em comunicado, referindo que "a redução do impacto ambiental da atividade turística, com a aposta na mobilidade interna através de pacotes turísticos sustentáveis, merece também destaque".