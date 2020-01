OE2020

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, recusou hoje um adiamento da descentralização, apesar de o Fundo para a Descentralização na proposta de Orçamento do Estado para 2020 estar "insuficientemente dotado" e com "necessidade de reformulação".

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) foi hoje ouvida na Assembleia da República no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020, numa audição conjunta das comissões do Orçamento e Finanças e de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

"A fonte de financiamento dos meios materiais e dos recursos humanos associados é indispensável [para a descentralização] e na lei do Orçamento do Estado o artigo sobre a dotação do Fundo da Descentralização parece-nos insuficientemente dotado", afirmou o presidente da ANMP, Manuel Machado.