Irão

O Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano e reiterou a importância da preservação do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA) - o acordo nuclear.

O espanhol Josep Borrell encontrou-se hoje, pela primeira vez, com Mohammad Javad Zarif na capital indiana, Nova Deli, à margem da conferência multilateral denominada Raisina Dialogue 2020.

"Numa conversa franca, ambos discutiram os últimos desenvolvimentos" e o chefe da diplomacia europeia "sublinhou o interesse da UE na preservação do acordo, o qual é agora mais importante do que nunca, à luz da perigosa escalada de violência no Médio Oriente e região do Golfo Pérsico", lê-se em comunicado.