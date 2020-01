Actualidade

O bispo do Porto, Manuel Linda, defendeu hoje, em Penafiel, que o celibato dos sacerdotes "não é um dogma" e que ainda não chegou a hora de "acabar com ele".

"O celibato não é um dogma (...) e da mesma maneira que ele veio, ele pode desaparecer", afirmou, em declarações aos jornalistas, prosseguindo: "A minha posição é que ele [celibato] é muito útil nos tempos de hoje. Julgo que os tempos ainda não estão maduros para acabar com ele".

Manuel Linda falava em Penafiel, no distrito do Porto, onde hoje participou numa conferência com alunos da escola secundária da cidade.