Actualidade

Egito, Etiópia e Sudão anunciaram, em comunicado conjunto divulgado na noite de quarta-feira, ter alcançado um acordo preliminar para o enchimento e funcionamento da barragem do Nilo Azul, um projeto de 5 mil milhões de dólares.

O comunicado conjunto foi divulgado no final de três dias de reuniões, em Washington, dos ministros dos Negócios Estrangeiros e responsáveis dos recursos hídricos dos três países com o secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, e com o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

O projeto, conhecido como Grande Barragem do Renascimento, localizado na Etiópia, está concluído em 70% e deverá fornecer eletricidade a mais de 100 milhões de etíopes, mas as autoridades egípcias receiam que o enchimento demasiado rápido da barragem possa representar uma redução da água disponível no Nilo para abastecimento do Egito.