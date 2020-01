Actualidade

O navio-escola Sagres que começou no dia 05 de janeiro uma viagem de circum-navegação encontra-se neste momento a pouco mais de 200 milhas a norte de Cabo Verde onde atraca no domingo, disse à Lusa o comandante António Maurício Camilo.

"Estamos em pleno oceano, não há grandes perigos nas proximidades. Estamos a navegar à vela há quase dois dias e previsivelmente vamos conseguir navegar à vela até Cabo Verde sem ser preciso utilizar o motor. Isso são sempre boas notícias porque o navio fica mais confortável navegando à vela", disse o comandante do navio-escola Sagres.

A bordo encontram-se 142 elementos de guarnição, bem como 50 instruendos da Aporvela - Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projeto SAIL, numa viagem que se insere nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães.