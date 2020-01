Actualidade

A Nissan Motor afirmou hoje que o seu ex-presidente Carlos Ghosn utilizou fundos da empresa para pagar viagens, eventos e outros gastos pessoais no estrangeiro, num relatório apresentado pelo fabricante ao regulador da bolsa nipónica.

Ghosn está acusado de cometer infrações financeiras no Japão na sequência da própria empresa ter revelado irregularidades relacionadas com a declaração dos emolumentos, e segundo a Nissan, também empregou dinheiro da empresa para pagar uma série de atos de caráter particular.

A empresa constatou estes gastos depois de conduzir uma investigação interna sobre "potenciais violações da política da empresa e da lei, e a utilização inapropriada de fundos empresariais para benefício próprio", segundo consta no documento enviado ao regulador da bolsa de Tóquio.