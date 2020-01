Actualidade

A Casa de Serralves, no Porto, vai receber no outono uma nova exposição, intitulada "Miró e a Poesia", que parte da coleção de obras do artista catalão lá depositada, anunciou hoje a fundação.

Nos destaques da programação para 2020, hoje apresentada, a Fundação de Serralves revela que a nova exposição de Miró volta a ser comissariada pelo especialista e académico Robert Lubar Messeri, que também esteve por trás de "Materialidade e Metamorfose" e "Joan Miró e a Morte da Pintura".

"A mostra estará dedicada a sua relação com a linguagem, mais especificamente com a Poesia e com o mundo literário. A exposição sublinhará as relações de Miró com a produção literária de nomes como Alfred Jarry e André Breton, entre muitos outros, e com expressões linguísticas que influenciaram decisivamente a modernidade na arte moderna ocidental, nomeadamente a caligrafia japonesa", pode ler-se no documento enviado à imprensa.