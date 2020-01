Actualidade

Um número recorde de 45 milhões de pessoas sofrem a ameaça de fome nos países da África Austral devido à seca, às inundações e às dificuldades económicas nos respetivos países, alertou hoje a Organização das Nações Unidas.

"A atual crise de fome atinge dimensões nunca vistas e as nossas observações no terreno mostram que vai ainda piorar", advertiu num comunicado a responsável regional do Programa Alimentar Mundial (PAM), Lola Castro.

A ponta sul continente africano sofre desde há cinco anos de um importante défice de chuvas, agravado pela repetição de episódios de anomalia climática, conhecidos por El Niño, que afetam gravemente as colheitas agrícolas de dezasseis países, na sua maior parte muito pobres.