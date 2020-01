Actualidade

O treinador Jorge Silas disse hoje acreditar que o Sporting pode vencer o Benfica na sexta-feira, em Alvalade, e assume que o jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol tem um ambiente especial.

"É um jogo de 50-50, com as duas equipas a terem a possibilidade de ganhar e vamos fazer tudo para isso, acreditando que o Benfica também vem à procura disso. Vai ser um jogo aberto, com ocasiões de golo e animado, como foi o clássico com o FC Porto. Mas claro que o meu desejo é ganhar e não falhar tantos golos", antecipou Silas.

Sobre o ambiente que rodeia o dérbi, Silas admitiu que os dois clubes vivem este jogo de forma diferente e que os jogadores têm noção disso.