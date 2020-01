Actualidade

As entidades turísticas do Norte de Portugal e da Galiza (Espanha) apresentaram hoje, no Porto, o "Facendo Caminho", um projeto de promoção conjunta dos Caminhos de Santiago nas duas regiões, com um investimento de cerca de 657 mil euros.

Os Caminhos de Santiago são uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do século IX, altura em que foi descoberto o sepulcro do apóstolo Santiago em Santiago de Compostela, na Galiza (Norte de Espanha). Desde essa altura, milhares de pessoas de todo o mundo percorrem os caminhos que conduzem à catedral para venerar as relíquias do santo.

"Consolidar os itinerários do Caminho de Santiago na eurorregião Galiza-Norte de Portugal", "impulsionar a sustentabilidade daquele recurso patrimonial e natural transfronteiriço" e "contribuir para proteger e valorizar os recursos culturais" são alguns dos objetivos do "Facendo Caminho" enumerados pelo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, na conferência de imprensa de hoje.