Actualidade

Cerca de 14% dos portugueses inquiridos num estudo europeu sobre segurança na internet afirmaram ter recebido, nos últimos tempos, mensagens eletrónicas fraudulentas que visavam acesso indevido a dados pessoais, enquanto 11% indicaram ter sido direcionados para 'sites' falsos.

Os dados foram divulgados hoje pelo gabinete de estatísticas comunitário, o Eurostat, e revelam que 14% dos 6.624 portugueses inquiridos para um estudo sobre o uso das tecnologias de informação, no segundo trimestre do ano passado, foi alvo nos 12 meses anteriores de 'fishing', isto é, receberam e-mails fraudulentos que visavam o acesso indevido a dados pessoais e ou confidenciais.

Por seu lado, 11% dos inquiridos portugueses (que, tal como no resto da Europa, tinham entre 16 e 74 anos) disseram ter sido confrontados nos últimos tempos com 'pharming', ou seja, com mensagens eletrónicas que os direcionava para 'sites' falsos de forma a, também assim, haver um acesso indevido a informação pessoal como palavras-chave e números de conta.