Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, criticou hoje a marcação para sexta-feira do dérbi com o Sporting e do jogo entre o FC Porto e o Sporting de Braga, ambos da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

"Este jogo, e mesmo o do FC Porto-Sporting de Braga, merecia ser a um fim de semana, eventualmente às 15:00 da tarde e vivia-se um sábado de futebol como antigamente", afirmou o técnico dos 'encarnados', que já tinha apelado a uma reflexão sobre as questões do calendário na antevisão do embate de terça-feira para a Taça de Portugal frente ao Rio Ave.

Na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com os 'leões', Bruno Lage recorreu a um exemplo que viveu enquanto adjunto de Carlos Carvalhal no futebol inglês para enfatizar a importância do respeito pelos adeptos, face ao agendamento do dérbi para as 21:15 de sexta-feira.