Actualidade

As vendas dos vinhos do Alentejo no mercado nacional, no ano passado, atingiram um volume de 88,2 milhões de litros, correspondente a 117,4 milhões de garrafas, num aumento de 3,8% face a 2018, foi hoje anunciado.

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) divulgou, em comunicado enviado à agência Lusa, que a região "colocou no mercado um volume correspondente a 117,4 milhões de garrafas de vinho certificado DOC Alentejo e Regional Alentejano", o que traduz "um aumento de 3,8% face a 2018".

"O volume total foi de 88,2 milhões de litros, entre vinho tinto, branco e rosé", acrescentou o organismo que certifica, controla e protege os vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) Alentejo e Regional Alentejano.