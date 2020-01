Actualidade

A exposição de fotografias de Manoel de Oliveira é um dos destaques da programação para este ano da Casa do Cinema, que tem o nome do realizador, na Fundação de Serralves, no Porto, foi hoje anunciado.

A mostra, que será a segunda exposição temporária da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em 2020, contará com as experiências fotográficas que o cineasta português fez entre as décadas de 1930 e 1940.

"Conquanto apenas uma parcela muito residual destas imagens tenha sido publicamente apresentada à época, e muito embora também o realizador tenha rapidamente abandonado esta via, a verdade é que a relação destas experiências em fotografia com a sua produção fílmica está totalmente por avaliar", lê-se no dossiê da Fundação de Serralves, sobre a programação para este ano.