A ministra Ana Mendes Godinho defendeu hoje que a venda de imóveis da Segurança Social à Câmara de Lisboa para arrendamento acessível cumpriu o interesse público e salientou que o Tribunal de Contas (TdC) não apontou qualquer ilegalidade.

Esta posição foi transmitida pela ministra do Trabalho e da Segurança Social em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de confrontada com o facto de o TdC ter divulgado um relatório no qual se concluiu que o preço de venda de onze imóveis à Câmara de Lisboa para arrendamento acessível, acordado em 2018, por 57,2 milhões, é inferior em 3,5 milhões ao valor de mercado.

Segundo o organismo que fiscaliza as contas públicas, o memorando assinado em julho de 2018 entre o município de Lisboa e o ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Vieira da Silva "privilegiou a prossecução de uma política de arrendamento acessível em Lisboa em detrimento da receita e consequente sustentabilidade da Segurança Social".