A Comissão Europeia avisou hoje, nos Estados Unidos, que vai retaliar e avançar com tarifas adicionais a produtos norte-americanos dadas as taxas aduaneiras de 25% na agricultura e de 10% na aeronáutica impostas pela administração de Donald Trump.

"Lamentamos a opção dos Estados Unidos em avançar com tarifas no caso da Airbus, mas isso deixa a União Europeia [UE] sem outra alternativa a não ser aplicar as suas próprias tarifas no caso da Boeing", avisou hoje o comissário europeu para a área do Comércio, Phil Hogan, intervindo num evento do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington.

Phil Hogan, que está nos Estados Unidos para uma série de reuniões com a administração norte-americana, aludia à disputa comercial entre Washington e Bruxelas criada por ajudas públicas à aviação norte-americana (Boeing) e europeia (Airbus).