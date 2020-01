Actualidade

O Benfica terá de fazer um jogo "muito competente" diante do Sporting para sair vencedor do dérbi da 17.ª jornada da I Liga de futebol, defendeu hoje o treinador dos 'encarnados', Bruno Lage.

"É um adversário muito competente, constrói muito bem, tenta construir a três, com uma eventual pressão dos dois avançados e muita gente entrelinhas. Temos de fazer um jogo muito competente e quando não temos bola temos de saber como pressionar", explicou o treinador, de 43 anos, na conferência de imprensa realizada centro de estágio do clube, no Seixal.

A análise ao rival de Alvalade já está feita e Bruno Lage não escondeu a influência "inegável" que o médio Bruno Fernandes tem na dinâmica da equipa orientada por Jorge Silas. Porém, o treinador do Benfica vincou que a preparação da estratégia foi feita sob uma perspetiva coletiva e não apenas pela 'estrela' do Sporting, que poderá despedir-se do clube neste jogo, em virtude da possível transferência para o Manchester United.