Actualidade

O julgamento do caso da apreensão de quase dez toneladas de cocaína em Cabo Verde, a maior no país, e em que 10 russos são acusados de associação criminosa, começa a 27 de janeiro, informou hoje fonte oficial.

A informação foi avançada à agência Lusa no 1.º juízo crime do Tribunal da Comarca da Praia, que adiantou que o julgamento vai decorrer até 31 de janeiro, com início às 08:30 locais (mais uma hora em Lisboa).

O caso remonta a janeiro do ano passado, quando 11 cidadãos de nacionalidade russa foram detidos a bordo de um navio no Porto da Praia com 9.570 quilogramas de cocaína em "elevado grau de pureza", incinerada pelas autoridades dias depois.