Actualidade

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, recebe este ano as exposições da artista nipo-americana Yoko Ono, pela primeira vez em Portugal, e de Arthur Jafa, recente vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Veneza.

A artista pioneira da arte conceptual e da performance, de 86 anos, vai transformar Serralves num "jardim de aprendizagem e de liberdade" com a exposição "O Jardim-Escola da Liberdade", patente a partir de abril, anunciou hoje a fundação, num documento enviado à imprensa.

Esta mostra, que será a primeira apresentação de Yoko Ono em Portugal, é dedicada ao seu trabalho, reunindo obras em papel, performances, objetos e filmes.