Actualidade

Os regressos de Mortágua, Porto e Felgueiras constituem algumas das novidades para a edição deste ano do Rali de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), revelou hoje o Automóvel Club de Portugal (ACP).

A 54.ª edição foi hoje apresentada em Lisboa e, além do regresso destes três troços, o ACP anunciou que a prova, a decorrer entre 21 e 24 de maio, terá mais quilómetros do que no ano passado, com uma extensão total de 1.582,25, contra os 1.463,55 de 2019.

Ao todo, serão disputados 330,98 ao cronómetro, divididos por 22 provas especiais de classificação (PEC), enquanto em 2019 foram 311,59, cumpridos em 20 PEC.