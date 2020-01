Actualidade

Os contribuintes que submeteram com erros a nova Declaração Mensal do Imposto do Selo (DMIS) vão poder substituí-la sem quaisquer penalidades se o fizerem até ao final do segundo semestre de 2020.

"Atendendo aos constrangimentos inerentes à implementação do novo modelo declarativo de imposto do selo pelos sujeitos passivos, não serão aplicadas penalidades quanto às DMIS submetidas com meros erros que sejam devidamente substituídas até ao final do segundo semestre de 2020", refere uma nota informativa publicada hoje no Portal das Finanças.

Esta indicação consta de um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agora publicado. Em outubro, António Mendonça Mendes tinha publicado um outro despacho no qual determinava já um alargamento dos prazos das obrigações declarativas e de pagamento das DMIS dos meses de janeiro e fevereiro.