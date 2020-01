OE2020

O presidente da Associação Nacional de Freguesias considerou hoje positiva a inclusão, no Orçamento do Estado, de 20,4 milhões para juntas que assumiram competências no âmbito da descentralização, mas defendeu que o processo tem de ser mais ambicioso.

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) foi hoje ouvida no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O presidente, Pedro Cegonho, salientou que a proposta de OE inclui as primeiras transferência a serem efetuadas pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) para as freguesias que já aceitaram competências no âmbito da descentralização, no valor total de 20,4 milhões de euros, distribuídos segundo uma lista anexa ao documento.