Actualidade

Mais de 50 artistas e de três mil visitantes e espetadores passaram pela Incubadora de Indústrias Criativas do centro histórico de Viseu no último ano, o que leva a autarquia a fazer um balanço muito positivo do trabalho desenvolvido.

Em conferência de imprensa hoje realizada, o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, disse que o executivo concluiu que os pressupostos dos acordos celebrados há um ano com seis artistas e com uma empresa de turismo cultural para usarem aquele espaço foram "não apenas cumpridos, como até excedidos".

"As contrapartidas que havíamos previsto e fixado nos acordos com o município não apenas foram cumpridas, como foram multiplicadas, nalguns casos por dois e, noutros casos, por três", frisou.