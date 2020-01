Actualidade

O movimento Juntos pelo Sorraia insistiu hoje na "urgência" da remoção "diária" dos jacintos que continuam a invadir o rio Sorraia, pedindo que seja também encontrada uma solução para os que foram retirados e colocados nas margens.

Sandra Alcobia, bióloga e uma das dinamizadoras do movimento, lamentou que a intervenção "séria e diária" que aconteceu em outubro e início de novembro tenha passado a ser "mais pontual, mais junto às pontes".

O movimento Juntos pelo Sorraia acompanhou hoje uma delegação do Bloco de Esquerda numa visita a dois pontos do Sorraia no concelho de Benavente (Santarém), ao Trejoito, onde um manto acastanhado de jacintos "não deixa ver que ali passa um rio", e à Torrinha, onde são visíveis nas margens vários montes da planta, com vários metros de altura, e onde uma máquina da Associação de Regantes continua a retirar jacintos do rio, junto à ponte.