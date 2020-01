Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje não acreditar num Sporting de Braga "bipolar" e perspetivou um "bom espetáculo" na partida com os bracarenses, da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

"Não acredito que houve um Braga fantástico contra o Belenenses e um mau Braga frente ao Tondela. Não há muito tempo de trabalho do Rúben, mas percebe-se bem qual é a ideia do jogo, nos diferentes momentos. Não aceito que digam que o Braga seja bipolar, que tenha duas faces, pois acho que as equipas adversárias é que foram diferentes e causaram problemas diferentes. O Belenenses SAD foi diferente do Tondela", explicou o técnico.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição revelou ainda que Nakajima não está disponível para o encontro com a equipa minhota. Titular nos últimos três jogos do FC Porto para o campeonato, o japonês lesionou-se em Moreira de Cónegos.