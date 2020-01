PSD

Carlos Carreiras, presidente da maior autarquia social-democrata do país, prevê a vitória de Rui Rio na segunda volta das diretas no PSD e considera que Pedro Passos Coelho voltará a unir o partido, se e quando quiser regressar.

Numa conversa com a agência Lusa e o jornal espanhol Voz da Galiza, à margem da apresentação do plano de eventos e investimentos do concelho de Cascais para 2020, Carlos Carreiras, que apoiou Miguel Pinto Luz, seu vice-presidente na autarquia, na primeira volta das diretas, e está agora com Luís Montenegro, manifestou contudo a convicção de que Rio sairá vitorioso no sábado.

"Toda a gente sabe que não é o meu candidato, e acho que é a pior solução para o PSD, mas acho que irá ganhar", assumiu o presidente da Câmara Municipal de Cascais, embora alertando que o sufrágio poderá ficar "ferido na sua legitimidade" com o anunciado boicote entre os sociais-democratas da Madeira.