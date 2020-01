Actualidade

A dupla de artistas Bárbara Wagner & Benjamin de Burca inauguram hoje uma exposição em Lisboa, composta por duas curtas-metragens centradas na música e na dança como forma de autoexpressão, de artistas brasileiros e canadianos.

A Galeria da Boavista, junto ao Cais do Sodré, alberga a partir de hoje, e até ao dia 12 de abril, uma exposição da brasileira Bárbara Wagner e do alemão Benjamin de Burca, dupla de artistas radicada no Recife, que trabalham em parceria desde 2011, tendo desenvolvido diversas obras audiovisuais, da performance ao cinema documental.

É o caso dos dois documentários experimentais que compõem esta mostra, intitulada "Estás vendo coisas": dois filmes musicais - a rodar em duas salas distintas da galeria - interpretados por artistas e 'performers' de diferentes origens, que exploram o modo como as expressões da cultura popular respondem às condições socioeconómicas.