OE2020

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse hoje que é preciso "fazer crescer a produtividade" da economia e que tal "depende de investimento".

"Nós estamos a crescer suportados no crescimento e isso acontece no contexto de desendividamento da nossa economia", afirmou o governante, que falava na audição conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

Destacando que a autonomia das empresas não financeiras atingiu o novo máximo de 38,4%, segundo dados do Banco de Portugal, divulgados hoje, Pedro Siza Vieira sublinhou, no entanto, que é preciso "fazer crescer a produtividade da economia" e que isso "depende de investimento".