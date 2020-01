OE2020

As organizações que representam os trabalhadores e os utentes dos transportes vão concentrar-se junto ao parlamento no próximo dia 05 de fevereiro para protestar contra a falta de "visão estratégica" para o setor, segundo a Fectrans.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) José Manuel Oliveira adiantou que o protesto foi hoje decidido, numa reunião com 12 organizações de trabalhadores e utentes dos transportes, para analisar o impacto do Orçamento do Estado 2020 (OE2020) neste setor.

"A conclusão que tirámos foi que neste orçamento não há nenhuma visão estratégica para o setor dos transportes", garantiu José Manuel Oliveira.