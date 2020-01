Actualidade

"Marighella", o primeiro filme dirigido pelo ator brasileiro Wagner Moura, estreará no Brasil, no próximo 14 de maio, após a data de estreia anterior, marcada para novembro último, ter sido suspensa pela Agência de Cinema do país.

A confirmação da data de estreia de "Marighella", longa-metragem sobre o político comunista brasileiro Carlos Marighella, opositor durante a ditadura no Brasil, foi hoje confirmada pela produtora do filme, a O2 Filmes, na sua página da internet.

"Marighella", que tem como ator principal o cantor e compositor brasileiro Seu Jorge, estava previsto estrear no passado dia 20 de novembro, quando se celebra o dia da Consciência Negra no país sul-americano.